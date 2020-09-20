Украинки выиграли юниорский чемпионат Европы по пляжному волейболу

В мужском финале украинцы играют с латвийской парой.

Украинский дуэт Ангелина Хмиль - Татьяна Лазаренко завоевал золотые медали на юниорском чемпионате Европы по пляжному волейболу (игроки до 18 лет), который завершился в Юрмале (Латвия).

В финале континентального первенства Хмиль и Лазаренко со счетом 2:0 (21:18 21:19) обыграли своих соотечественниц Анну Чечельницкую и Дарью Романюк, которым досталось "серебро", сообщает Укринформ.

В мужском финале украинцы Евгений Бойко и Владислав Омельчук играют с латвийской парой Кристианс Фокертос - Карлис Абелитис.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет стартовал в турецком Измире 16 сентября. Украину на этом турнире представляют сразу четыре пары - Евгений Бойко/Владислав Омельчук, Михаил Меркулов/Кирилл Терещенко, Анна Чечельницкая/Дарья Романюк, Ангелина Хмиль/Татьяна Лазаренко.