УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока Лиги Европы-2019/20

Имена победителей будут объявлены 2 октября.

УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока Лиги Европы-2019/20
Кубок Ліги Європи
Фото: уєфа

УЕФА определил претендентов на звание "Лучший игрок" розыгрыша Лиги Европы-2019/20.

На почетную награду претендуют полузащитник "Севильи" Эвер Банега, ныне выступающий за "Аль-Шабаб", хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и форвард "Интера" Ромелу Лукаку, информирует пресс-служба организации.

Напомним, что сезон Лиги Европы-2019/20 завершился победой "Севильи". В полуфинале испанский клуб переиграл "МанЮнайтед" - 2:1, а в финальном матче - миланский "Интер" - 3:2.

Результат будет объявлен во время жеребьевки группового этапа ЛЕ-2020/21 в пятницу, 2 октября.

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