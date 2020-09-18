После победы «Колоса» в Лиге Европы Украина приблизилась к Австрии в таблице коэффициентов УЕФА

Победы "Динамо" и "Колоса" в еврокубках принесли Украине важные очки в таблице коэффициентов УЕФА и приблизили к стратегически важной 10-й позиции, которую в данный момент оккупировала Австрия.

Отметим, что десятое место в данном рейтинге УЕФА позволяет чемпиону страны получить автоматическую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, что благодаря проходу обоих украинских команд в следующие этапы еврокубков, Украина набрала 1,4 балла и сократила отрыв от Австрии на 0,4 очка.

Кроме того, сокращен на 0,2 балла отрыв и от Турции, занимающей 11-ю позицию. При этом акцентируем внимание на том факте, что Украина и Турция пока не потеряли ни одной команды в еврокубках, а вот Австрия уже лишилась одного своего представителя.

Напомним, что в следующем этапе еврокубков в борьбу вступит черниговская "Десна", которая за право выйти в плей-офф Лиги Европы сразится с "Вольфсбургом". Что касается "Колоса", то команда Руслана Костышина сыграет с хорватской "Риекой".

У "Динамо" на пути в групповой этап Лиги чемпионов осталось одно препятствие в лице бельгийского "Гента".