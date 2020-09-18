УЕФА объявил номинантов на индивидуальные награды Лиги Чемпионов-2019/20

Имена победителей будут объявлены 1 октября.

Фото: uefa.com

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал имена игроков, вошедших в шорт-лист на позиционные награды Лиги Чемпионов-2019/20.

Награды будут присуждены лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему турнира, и будут вручены во время жеребьевки группового этапа ЛЧ-2020/21 в четверг, 1 октября.

В состав жюри входят тренеры 32 клубов, участвовавших в групповом этапе ЛЧ-2019/20, а также 55 журналистов от каждой из 55 ассоциаций-членов УЕФА, избранных группой European Sports Media (ESM). Тренерам не позволили голосовать за игроков из своих команд.

Членам жюри было предложено выбрать окончательный список из трех игроков в каждой категории, присудив каждому из них соответственно пять, три и одно очко. Окончательный результат основывался на общем количестве голосов, поданных тренерами и журналистами.

В итоге, список номинантов принял следующий вид (в алфавитном порядке):

Вратари: Кейлор Навас (Коста-Рика, "Пари Сен-Жермен"); Мануеэль Нойер (Германия, "Бавария"); Ян Облак (Словения, "Атлетико").

Защитники: Давид Алаба (Австрия, "Бавария"); Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария"); Джошуа Киммих (Германия, "Бавария").

Полузащитники: Тьяго Алькантара (Испания, "Бавария"); Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"); Томас Мюллер (Германия, "Бавария").

Форварды: Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"); Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"); Неймар (Бразилия, "Пари Сен-Жермен").

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