Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках. Футбол

"Тоттенхэм" обыграл болгарский "Локомотив".

Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках
Жозе Моуріньо
Фото: marca.com

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы лондонский "Тоттенхэм" проводил поединок в Болгарии против пловдивского "Локомотива".

Основные события на поле развернулись в заключительные 19 минут матча.

Сначала хозяева после контратаки усилиями Георгия Минчева вышли вперед - 1:0.

Однако роковым для "железнодорожников" стал интервал с 78-й по 80-ю минуты, за который футболисты "Локомотива" умудрились заработать 2 удаления и пенальти в свои ворота, четко реализованный Гарри Кейном - 1:1.

А через 5 минут "Тоттенхэм" дожал соперника - гол на счету Танги Ндомбеле - 1:2.

Отметим, что эта победа стала для рулевого "шпор" Жозе Моуриньо 100-й в еврокубковых турнирах.

100 - Jose Mourinho has won 100 games in European competition.

Chelsea - 30
Real Madrid - 24
Manchester United - 18
FC Porto - 16
Inter Milan - 10
Tottenham - 2

Centurion. pic.twitter.com/4mBeY2oglX

— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2020

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