Моуриньо добыл сотую победу в еврокубках. Футбол

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы лондонский "Тоттенхэм" проводил поединок в Болгарии против пловдивского "Локомотива".

Основные события на поле развернулись в заключительные 19 минут матча.

Сначала хозяева после контратаки усилиями Георгия Минчева вышли вперед - 1:0.

Однако роковым для "железнодорожников" стал интервал с 78-й по 80-ю минуты, за который футболисты "Локомотива" умудрились заработать 2 удаления и пенальти в свои ворота, четко реализованный Гарри Кейном - 1:1.

А через 5 минут "Тоттенхэм" дожал соперника - гол на счету Танги Ндомбеле - 1:2.

Отметим, что эта победа стала для рулевого "шпор" Жозе Моуриньо 100-й в еврокубковых турнирах.