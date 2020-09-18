Швед Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет

20-летний спортсмен взял высоту 6 м 15 см.

Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме 20-летний спортсмен вечером 17 сентября взял высоту 6 м 15 см, говорится в пресс-релизе соревнований.

Таким образом Дюплантис побил рекорд украинца Сергея Бубки, установленный 31 июля 1994 года. На соревнованиях в итальянском городе Сестриере Бубка преодолел высоту 6 м 14 см.

В феврале этого года Дуплантис установил два мировых рекорда в прыжках с шестом в помещении - 6 м 17 см и 6 м 18 см. Последний остается официальным мировым рекордом как на закрытых, так и на открытых площадках.

Более 20 лет рекорд по прыжкам с шестом в помещении - 6 м 15 см - также принадлежал Сергею Бубке. В 2014 году француз Лавиллени на турнире "Звезды шеста" в Донецке прыгнул на 6 м 6 см.

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