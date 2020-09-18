Четырехкратный победитель Лиги чемпионов объявил о ребрендинге из-за протестов в США

"Фрёлунда" сменит эмблему.

"Фрелунда"
Фото: Sports Art Direct
"Фрелунда"

Шведский хоккейный клуб "Фрелунда", который за 5 последних лет четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, объявил об изменении одного из своих символов - эмблемы, где изображен представитель коренного народа Америки, говорится на официальном сайте "индейцев".

При этом клуб из Гетеборга из-за финансовых трудностей сменит эмблему с изображением индейца только после сезона 2020/21.

Напомним, причиной для такого решения клуба стали протесты против расизма в США.

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