Четырехкратный победитель Лиги чемпионов объявил о ребрендинге из-за протестов в США

"Фрёлунда" сменит эмблему.

Фото: Sports Art Direct "Фрелунда"

Шведский хоккейный клуб "Фрелунда", который за 5 последних лет четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, объявил об изменении одного из своих символов - эмблемы, где изображен представитель коренного народа Америки, говорится на официальном сайте "индейцев".

При этом клуб из Гетеборга из-за финансовых трудностей сменит эмблему с изображением индейца только после сезона 2020/21.