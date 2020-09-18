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2020-09-18
Четырехкратный победитель Лиги чемпионов объявил о ребрендинге из-за протестов в США
"Фрёлунда" сменит эмблему.
Фото: Sports Art Direct
"Фрелунда"
Шведский хоккейный клуб "Фрелунда", который за 5 последних лет четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, объявил об изменении одного из своих символов - эмблемы, где изображен представитель коренного народа Америки, говорится на официальном сайте "индейцев".
При этом клуб из Гетеборга из-за финансовых трудностей сменит эмблему с изображением индейца только после сезона 2020/21.
Напомним, причиной для такого решения клуба стали протесты против расизма в США.