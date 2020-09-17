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2020-09-17
"Шахтер" отдал нигерийского форварда в аренду в турецкий клуб
Оларенважу Кайоде перебрался в Сивас.
Оларенважу Кайоде
Фото: sivasspor.org.tr
Форвард донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде перебрался в турецкий "Сивасспор", сообщает официальный сайт Yi?idolar.
"Горняки" отдали форварда в аренду до конца сезона-2020/21.
Сначала нападающий должен был стать игроком "Ризеспора", однако переговоры нигерийца с представителями турецкого клуба не увенчались успехом.
Отметим, Кайоде перебрался в "Шахтер" из английского "Манчестер Сити" в 2018 году. За донецкий клуб он провел 22 матча, в которых забил 5 голов.
Добавим, что за клуб из Сиваса играет украинский полузащитник Сергей Рыбалка.
По итогам прошлого сезона "Сивасспор" занял четвёртое место, отстав всего на 2 очка от "бронзового" "Бешикташа".