"Шахтер" отдал нигерийского форварда в аренду в турецкий клуб

Оларенважу Кайоде перебрался в Сивас.

"Шахтер" отдал нигерийского форварда в аренду в турецкий клуб
Оларенважу Кайоде
Фото: sivasspor.org.tr

Форвард донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде перебрался в турецкий "Сивасспор", сообщает официальный сайт Yi?idolar.

"Горняки" отдали форварда в аренду до конца сезона-2020/21.

Сначала нападающий должен был стать игроком "Ризеспора", однако переговоры нигерийца с представителями турецкого клуба не увенчались успехом.

Отметим, Кайоде перебрался в "Шахтер" из английского "Манчестер Сити" в 2018 году. За донецкий клуб он провел 22 матча, в которых забил 5 голов.

Добавим, что за клуб из Сиваса играет украинский полузащитник Сергей Рыбалка.

По итогам прошлого сезона "Сивасспор" занял четвёртое место, отстав всего на 2 очка от "бронзового" "Бешикташа".

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