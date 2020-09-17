Московский суд наказал фанатов "Динамо" за выкрики на стадионе "Жыве Беларусь!"

Эпизод произошел на матче с "Ротором".

Савеловский суд Москвы оштрафовал двух болельщиков "Динамо" на 3 тыс. рублей с запретом на посещение спортивных мероприятий за возгласы "Жыве Беларусь !" во время матча второго тура РоSSийской Премьер-лиги с "Ротором" (0:0), сообщает championat.com.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух болельщиков, которым были предъявлены обвинения, а в качестве доказательств представлены фото и видео, снятые в секторе болельщиков "Динамо" и впоследствии выложенные в социальные сети.

Суд приговорил поклонников "Динамо" к штрафу и полугодовому запрету на посещение спортивных мероприятий.