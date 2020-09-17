В Нидерландах футбольный союз отказал в спонсоровании клуба Эредивизи секс-шопом

Недополученная прибыль "Эммена" составила полмиллиона евро.

В Нидерландах футбольный союз отказал в спонсоровании клуба Эредивизи секс-шопом
"Еммен"
Фото: goal.com

Клуб Эредивизи "Эммен" был близок к заключению спонсорского соглашения с сетью магазинов с секс-игрушками EasyToys, сообщает Goal.com.

Стороны даже согласовали контракт, по условиям которого клуб получал бы €500 тыс. за сезон.

Однако в дело вмешался Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), который заблокировал заключение контракта, сославшись на статью 3 регламента о спонсорстве. Эта статья говорит, что "Спонсорское соглашение не должно противоречить никакому закону, общественному порядку или нравственности, Кодексу рекламы Нидерландов, а также порядочности, уставам и правилам KNVB или решениям футбольного руководства".

В свою очередь, представители EasyToys выразили глубокое разочарование решением союза. В компании не понимают, почему им не позволили стать спонсором "Эммена".

Напомним, по итогам сезона-2019/20 клуб из Эммена занял в чемпионате двенадцатое место.

В стартовавшем сезоне "Эммен" на пару с ВВВ "Венло" выдали в первом туре сумасшедший поединок, забив на двоих 8 мячей, пять из которых влетело в ворота "Эммена".

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