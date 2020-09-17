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2020-09-17
Свитолина победила россиянку и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Италии
Анастасия Павлюченкова зачехлила ракетку.
Элина Свитолина
Фото: J48tennis.net
Элина Свитолина одержала свою первую победу в туре WTA после карантина.
На Открытом чемпионате Италии, который относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом 3,45 млн долл. и проходит на грунтовых кортах римского комплекса Foro Italico, первая ракетка Украины (№6 WTA) в двух сетах 6:3, 7:6 (7-4) победила россиянку Анастасию Павлюченкову (№36 WTA).
Поединок длился более 70 минут.
За право сыграть в четвертьфинале Элина встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) - Светлана Кузнецова (РоSSия).
Напомним, также в 1/8 финала турнира в столице Италии вышла Даяна Ястремская.