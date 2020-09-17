Полиция разыскивает грабителя, обокравшего квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой

В августе 2020 года неизвестные обокрали квартиру украинской четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой (на фото). Правоохранителям удалось идентифицировать личность одного из грабителей. Он объявлен в розыск.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

Сообщается, что Киевская местная прокуратура №9 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту кражи, совершенной из квартиры известной украинской спортсменки.

Как сообщается, преступление произошло в августе 2020 года на территории Соломенского района столицы. Неизвестные лица путем подбора ключа открыли дверь квартиры в жилом доме по ул. Кудряшова и похитили вещи, которые принадлежат украинской пловчихе, четырехкратной олимпийской чемпионке. Среди похищенного ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 тысяч гривен.

Согласно сообщению, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили и изъяли следы пальцев рук и отпечатки обуви, по которым в дальнейшем им удалось установить личность одного из воров. Им оказался 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенная в крупных размерах).

Сейчас в связи с сокрытием злоумышленника от правоохранительных органов он объявлен в розыск.

Отметим, что среди украинских пловчих четырехкратной олимпийской чемпионкой является Яна Клочкова.

По данным “Википедии”, Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины в 25- и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100, 200, 400 метров комплексным плаванием; 200, 400 и 800 метров вольным стилем; 100 и 200 метров на спине; 200 метров баттерфляем и эстафетным плаванием. На Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Напомним, ночью, 6 сентября, неизвестные напали на популярного певца Dzidzio (Михаила Хому) недалеко от офиса артиста на ул. Стрелковой в Шевченковском районе Киева . Злоумышленники распылили в лицо артисту слезоточивый газ и обокрали.