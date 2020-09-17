Полиция разыскивает грабителя, обокравшего квартиру четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой
В августе 2020 года неизвестные обокрали квартиру украинской четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой (на фото). Правоохранителям удалось идентифицировать личность одного из грабителей. Он объявлен в розыск.
Об этом
Сообщается, что Киевская местная прокуратура №9 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту кражи, совершенной из квартиры известной украинской спортсменки.
Как сообщается, преступление произошло в августе 2020 года на территории Соломенского района столицы. Неизвестные лица путем подбора ключа открыли дверь квартиры в жилом доме по ул. Кудряшова и похитили вещи, которые принадлежат украинской пловчихе, четырехкратной олимпийской чемпионке. Среди похищенного ноутбук, часы, украшения и другие вещи на общую сумму около 350 тысяч гривен.
Согласно сообщению, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили и изъяли следы пальцев рук и отпечатки обуви, по которым в дальнейшем им удалось установить личность одного из воров. Им оказался 32-летний гражданин Грузии, без места регистрации и постоянного места жительства на территории Украины.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенная в крупных размерах).
Сейчас в связи с сокрытием злоумышленника от правоохранительных органов он объявлен в розыск.
Отметим, что среди украинских пловчих четырехкратной олимпийской чемпионкой является Яна Клочкова.
По
Напомним, ночью, 6 сентября, неизвестные напали на популярного певца Dzidzio (Михаила Хому) недалеко от офиса артиста на ул. Стрелковой в Шевченковском районе Киева. Злоумышленники распылили в лицо артисту слезоточивый газ и обокрали.
Фото: