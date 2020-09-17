Проект бюджета на 2021 год предусматривает почти трехкратное увеличение расходов на спорт

Такие цифры еще нужно защитить.

Согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, на спорт планируют выделить 7 401,6 млн гривен. Это в 2,7 раза больше, чем на 2020 год, сообщает sportarena.com.

На подготовку и материально-техническое обеспечение украинских спортсменов, их участие в международных соревнованиях планируют в сумме выделить 5 478,5 млн гривен:

на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским, Паралимпийским играм - 2 807,8 млн;

на обеспечение национальных сборных команд, их подготовку и участие в более чем 1000 международных соревнованиях, проведение в Украине более 800 государственных и 40 международных спортивных мероприятий, их награждения - 2 670,7 млн.

На развитие и улучшение состояния спортивной инфраструктуры планируется выделить 1 318,8 млн гривен. На развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного и студенческого спортивного движения - 330,8 млн.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину.