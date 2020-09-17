Проект бюджета на 2021 год предусматривает почти трехкратное увеличение расходов на спорт

Такие цифры еще нужно защитить.

Согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, на спорт планируют выделить 7 401,6 млн гривен. Это в 2,7 раза больше, чем на 2020 год, сообщает sportarena.com.

На подготовку и материально-техническое обеспечение украинских спортсменов, их участие в международных соревнованиях планируют в сумме выделить 5 478,5 млн гривен:

  • на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским, Паралимпийским играм - 2 807,8 млн;
  • на обеспечение национальных сборных команд, их подготовку и участие в более чем 1000 международных соревнованиях, проведение в Украине более 800 государственных и 40 международных спортивных мероприятий, их награждения - 2 670,7 млн.

На развитие и улучшение состояния спортивной инфраструктуры планируется выделить 1 318,8 млн гривен. На развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного и студенческого спортивного движения - 330,8 млн.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вратарь ПСЖ "привез" гол в свои ворота в первом матче команды в чемпионате ФранцииВратарь ПСЖ "привез" гол в свои ворота в первом матче команды в чемпионате Франции
Студенты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под РадойСтуденты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под Радой
Перес расчистил Феттелю путь в Формуле-1 Перес расчистил Феттелю путь в Формуле-1
Одиозного бойца ММА Конора Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в сексуальном насилииОдиозного бойца ММА Конора Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в сексуальном насилии
В финале конференции НХЛ забросили три шайбы за 27 секундВ финале конференции НХЛ забросили три шайбы за 27 секунд
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр молодежи и спортаЗеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр молодежи и спорта
Студенты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под РадойСтуденты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под Радой
В Киеве откроют социально-спортивные школы Фонда Реал Мадрид. ФутболВ Киеве откроют социально-спортивные школы Фонда Реал Мадрид. Футбол
Клубы Английской Премьер-лиги потеряли почти миллиард долларов из-за коронавируса. ФутболКлубы Английской Премьер-лиги потеряли почти миллиард долларов из-за коронавируса. Футбол
Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спортуАмериканський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту
Экс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". ФутболЭкс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". Футбол
АВС назвала шахматы расистским видом спорта из-за правила "Белые ходят первыми"АВС назвала шахматы расистским видом спорта из-за правила "Белые ходят первыми"
НСК "Олимпийский" открывается для занятий спортомНСК "Олимпийский" открывается для занятий спортом
МОК будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в солидарность с движением Black Lives Matter. ФутболМОК будет штрафовать спортсменов за преклонение колен в солидарность с движением Black Lives Matter. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости