Определилось место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октября

"Стад де Франс" примет матч национальных команд.

Определилось место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октября
Украина-Франция
Фото: LB.ua

Товарищеский матч между сборными Украины и Франции пройдет 7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", сообщает Dynamomania.com.

Изначально матч между этими командами был запланирован на 27 марта, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в сентябре подопечные Андрея Шевченко провели два матча группы А4 Лиги наций, в которых добились победы над Швейцарией (2:1) и проиграли Испании (0:4).

В октябре Украина проведет два домашних матча в рамках этого турнира. "Сине-желтые" встретятся с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

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