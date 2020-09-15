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2020-09-15
На турнире по кикбоксингу в Японии боец нанес потрясающий нокаутирующий удар
Удар Риуто Оинумы претендует на нокаут года.
Фото: Twitter
В прошедший уик-энд в Токио прошел турнир по кикбоксингу Knockout Championship 2.
В бою в весовой категории до 52 кг японец Риуто Оинума во втором раунде нокаутировал своего соотечественника Кийоши великолепным ударом ногой с разворота в голову.
Ryuto Oinuma (— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick)
@strg_ryu) with an amazing spinning back knockout against Kiyoshi! pic.twitter.com/mqJcLlvv1k September 13, 2020