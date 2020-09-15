На турнире по кикбоксингу в Японии боец нанес потрясающий нокаутирующий удар

Удар Риуто Оинумы претендует на нокаут года.

Фото: Twitter

В прошедший уик-энд в Токио прошел турнир по кикбоксингу Knockout Championship 2.

В бою в весовой категории до 52 кг японец Риуто Оинума во втором раунде нокаутировал своего соотечественника Кийоши великолепным ударом ногой с разворота в голову.

Ryuto Oinuma (@strg_ryu) with an amazing spinning back knockout against Kiyoshi! pic.twitter.com/mqJcLlvv1k

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) September 13, 2020

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