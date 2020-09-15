Новостей.COM ⇒
2020-09-15
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года
Во главе рейтинга - "священный" триумвират.
Неймар, Мессі і Роналду
Фото: francefootball.fr
Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.
Рейтинг возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
Доход 33-летнего аргентинца составил 126 млн долл., из которых 92 млн - это зарплата, а 34 млн заработаны на рекламных контрактах.
На 9 млн Лео уступил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец заработал 70 млн долл. И еще на 47 млн 35-летний CR7 пополнил свое состояние за счет участия в рекламе.
Замкнул топ-3 форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар - 92 млн.
Топ-10 рейтинга
- Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 126 млн долларов
- Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) - 117 млн
- Неймар (ПСЖ, Бразилия) - 96 млн
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 42 млн
- Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 37 млн
- Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция) - 34 млн
- Антуан Гризманн ( "Барселона", Франция) - 33 млн
- Гарет Бейл ("Реал", Уэльс) - 29 млн
- Роберт Левандовский ("Бавария", Польша) - 28 млн
- Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) - 27 млн