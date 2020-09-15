Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года

Во главе рейтинга - "священный" триумвират.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года
Неймар, Мессі і Роналду
Фото: francefootball.fr

Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.

Рейтинг возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Доход 33-летнего аргентинца составил 126 млн долл., из которых 92 млн - это зарплата, а 34 млн заработаны на рекламных контрактах.

На 9 млн Лео уступил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец заработал 70 млн долл. И еще на 47 млн 35-летний CR7 пополнил свое состояние за счет участия в рекламе.

Замкнул топ-3 форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар - 92 млн.

Топ-10 рейтинга

  1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 126 млн долларов
  2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия) - 117 млн
  3. Неймар (ПСЖ, Бразилия) - 96 млн
  4. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 42 млн
  5. Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 37 млн
  6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция) - 34 млн
  7. Антуан Гризманн ( "Барселона", Франция) - 33 млн
  8. Гарет Бейл ("Реал", Уэльс) - 29 млн
  9. Роберт Левандовский ("Бавария", Польша) - 28 млн
  10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания) - 27 млн

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