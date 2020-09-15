Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года

Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.

Рейтинг возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Доход 33-летнего аргентинца составил 126 млн долл., из которых 92 млн - это зарплата, а 34 млн заработаны на рекламных контрактах.

На 9 млн Лео уступил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец заработал 70 млн долл. И еще на 47 млн 35-летний CR7 пополнил свое состояние за счет участия в рекламе.

Замкнул топ-3 форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар - 92 млн.

Топ-10 рейтинга