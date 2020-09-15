Определено место проведения матча сборных Украины и Франции 7 октября

Товарищеский матч между сборными Украины и Франции состоится 7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", сообщает Dynamomania.com.

Матч между этими командами планировали на 27 марта, однако перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в сентябре подопечные Андрея Шевченко провели два матча группы А4 Лиги наций: победили Швейцарию (2:1) и проиграли Испании (0:4).