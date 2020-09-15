Студенты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под Радой

Они требуют уволить министров образования и спорта.

Студенты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под Радой
Фото: Макс Требухов

Студенты Олимпийского колледжа в Киеве продолжают бессрочную забастовку, протестуя против распоряжения Кабинета Министров о реорганизации своего колледжа, согласно которому имущество и земля колледжа передаются под управление Национального университета физического воспитания и спорта Украины (НУФВиС).

По словам участников акции, это решение означает фактическую ликвидацию Олимпийского колледжа, ведь в случае его присоединения к НУФВиС олимпийская школа прекратит свое функционирование.

Кроме того, студенты требуют уволить министра образования Сергея Шкарлета, а также министра спорта Вадима Гутцайта.

Полный текст заявления общего собрания студентов опубликован на официальной странице колледжа.

Нынешний митинг под Верховной Радой начался показом спортивного мастерства.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 2 сентября Кабмин своим распоряжением №1083-р согласовал предложение Министерства образования и науки о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного путем присоединения к Национальному университету физического воспитания и спорта с образованием на его базе обособленного структурного подразделения университета и последующим именованием его "Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта".

6 сентября студенты Олимпийского колледжа объявили о начале бессрочной забастовки.

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