Матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" - "Шахтер" состоится со зрителями
Луганчане пока не набрали очков в чемпионате.
Центральный матч третьего тура Favbet Лиги между "Зарей" и "Шахтером" состоится в присутствии болельщиков, сообщает официальный сайт луганчан.
Билеты на матч будут продавать исключительно в онлайн-режиме.
При этом из-за ситуации с COVID-19 луганский клуб просит фанов соблюдать правила и требования, установленные Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения. В частности, на стадионе будут обязательными маски и соблюдение безопасной дистанции.
"Заря" примет "Шахтер" в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.
В стартовых турах команда Виктора Скрипника потерпела два поражения - от "Десны" (1:3) и "Мариуполя" (0:1) - и занимает предпоследнее, 13-е место в таблице чемпионата.
Между тем "Шахтер" обыграл "Колос" (3:1) и вынужден был пропустить матч второго тура с "Рухом" из-за вспышки коронавирусной инфекции у львовян.