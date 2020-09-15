Матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" - "Шахтер" состоится со зрителями

Луганчане пока не набрали очков в чемпионате.

Матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" - "Шахтер" состоится со зрителями
"Зоря"
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Центральный матч третьего тура Favbet Лиги между "Зарей" и "Шахтером" состоится в присутствии болельщиков, сообщает официальный сайт луганчан.

Билеты на матч будут продавать исключительно в онлайн-режиме.

При этом из-за ситуации с COVID-19 луганский клуб просит фанов соблюдать правила и требования, установленные Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения. В частности, на стадионе будут обязательными маски и соблюдение безопасной дистанции.

"Заря" примет "Шахтер" в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.

В стартовых турах команда Виктора Скрипника потерпела два поражения - от "Десны" (1:3) и "Мариуполя" (0:1) - и занимает предпоследнее, 13-е место в таблице чемпионата.

Между тем "Шахтер" обыграл "Колос" (3:1) и вынужден был пропустить матч второго тура с "Рухом" из-за вспышки коронавирусной инфекции у львовян.

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