В финале конференции НХЛ забросили три шайбы за 27 секунд

В 4-м матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ сошлись "Тампа-Бей Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Счет был открыт в середине второго периода - за "Айлендерс" отличился Брок Нельсон.

Однако прошло всего 15 секунд - и "молнии" счет сравняли, причем результативная передача на счету голкипера Андрея Василевского, а еще через 12 секунд они вышли вперед.

Этот отрезок настолько деморализовал островитян, что в итоговом периоде они пропустили еще две шайбы и уступили - 1:4.

"Тампа" повела в серии - 3:1.