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2020-09-14
В финале конференции НХЛ забросили три шайбы за 27 секунд
Скорострельностью отличились хоккеисты "Тампы-Бэй" и "Нью-Йорка Айлендерс".
Фото: twitter.com/tblightning
В 4-м матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ сошлись "Тампа-Бей Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Счет был открыт в середине второго периода - за "Айлендерс" отличился Брок Нельсон.
Однако прошло всего 15 секунд - и "молнии" счет сравняли, причем результативная передача на счету голкипера Андрея Василевского, а еще через 12 секунд они вышли вперед.
Этот отрезок настолько деморализовал островитян, что в итоговом периоде они пропустили еще две шайбы и уступили - 1:4.
"Тампа" повела в серии - 3:1.