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2020-09-14
Одиозного бойца ММА Конора Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в сексуальном насилии
Ирландец отрицает обвинения.
Фото: GoffPhotos.com
Конор Макгрегор
Звезда смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован на Корсике по обвинению в попытке сексуального насилия и хулиганстве в виде публичного обнажения, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 10 сентября, уточняет издание.
32-летнего ирландца допросили в отделении полиции и отпустили. Сам боец отрицает все обвинения в свой адрес.
Ранее Макгрегор пожаловался на то, что к нему пришли допинг-офицеры и взяли пробы, хотя он завершил карьеру.