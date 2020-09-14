Одиозного бойца ММА Конора Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в сексуальном насилии

Ирландец отрицает обвинения.

Конор Макгрегор
Фото: GoffPhotos.com
Конор Макгрегор

Звезда смешанных боевых искусств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован на Корсике по обвинению в попытке сексуального насилия и хулиганстве в виде публичного обнажения, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 10 сентября, уточняет издание.

32-летнего ирландца допросили в отделении полиции и отпустили. Сам боец отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее Макгрегор пожаловался на то, что к нему пришли допинг-офицеры и взяли пробы, хотя он завершил карьеру.

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