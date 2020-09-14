Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WTA

US Open внес свои коррективы.

Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WTA
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 photography

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты.

Наибольший скачок сделали финалистки последнего турнира "Большого шлема" - US Open - Наоми Осака и Виктория Азаренко.

Причем белоруска, которая проиграла финал, поднялась сразу на 13 позиций и сейчас занимает 14-ю строчку.

Японка же на 6 позиций улучшила свой рейтинг и ворвалась в топ-3.

Украинка Элина Свитолина в Открытом чемпионате США не участвовала, что отбросило первую ракетку Украины на

6-е место рейтинга.

Первые две строки по-прежнему занимают австралийка Эшли Барти и румынка Симона Халеп.

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6356
  • 3 (9). Наоми Осака (Япония) - 5780
  • 4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205
  • 5 (4). София Кенин (США) - 4700
  • 6 (5). ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) - 4580
  • 7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555
  • 8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335
  • 9 (8). Серена Уильямс (США) - 4080
  • 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010

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