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2020-09-14
Бех-Романчук победила в Берлине, показав лучший результат сезона
Марина опередила чемпионку мира.
Марина Бех-Романчук
Фото: adm-km.gov.ua
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на международных соревнованиях ISTAF в Берлине.
Наша спортсменка показала лучший результат сезона - 6,87 метра.
Марина на 10 сантиметров превзошла результат действующей чемпионки мира, немки Маланки Михамбо.
Замкнула тройку представительница Великобритании Жасмин Соерс(6,67 м).
Напомним, что в августе Бех-Романчук впервые выиграла этап Бриллиантовой лиги.