Бех-Романчук победила в Берлине, показав лучший результат сезона

Марина опередила чемпионку мира.

Бех-Романчук победила в Берлине, показав лучший результат сезона
Марина Бех-Романчук
Фото: adm-km.gov.ua

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на международных соревнованиях ISTAF в Берлине.

Наша спортсменка показала лучший результат сезона - 6,87 метра.

Марина на 10 сантиметров превзошла результат действующей чемпионки мира, немки Маланки Михамбо.

Замкнула тройку представительница Великобритании Жасмин Соерс(6,67 м).

Напомним, что в августе Бех-Романчук впервые выиграла этап Бриллиантовой лиги.

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