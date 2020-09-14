Бех-Романчук победила в Берлине, показав лучший результат сезона

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на международных соревнованиях ISTAF в Берлине.

Наша спортсменка показала лучший результат сезона - 6,87 метра.

Марина на 10 сантиметров превзошла результат действующей чемпионки мира, немки Маланки Михамбо.

Замкнула тройку представительница Великобритании Жасмин Соерс(6,67 м).

Напомним, что в августе Бех-Романчук впервые выиграла этап Бриллиантовой лиги.