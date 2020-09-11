Минздрав разрешил проведение международных футбольных матчей со зрителями

Но для этого есть ряд ограничений.

Минздрав разрешил проведение международных футбольных матчей со зрителями
Максим Степанов и Андрій Павелко
Фото: Facebook Андрія Павелко

В ответ на запрос Украинской ассоциации футбола министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность проведения международных клубных матчей и поединков национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах, информирует официальный сайт УАФ.

В ответе министра, в частности, говорится: "Министерство здравоохранения Украины рассмотрело письмо Украинской ассоциации футбола от 18.08.2020 №1000 о проведении футбольных матчей и сообщает. Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.05.2020 № 641 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2" предусмотрена возможность проведения массовых, в том числе спортивных мероприятий, с учетом установленного уровня эпидемической опасности и установленных противоэпидемических мероприятий.

При проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 кв. метров площади здания или территории и физического дистанцирования между зрителями.

Матчи, которые проводятся на территории административно-территориальных единиц, где установлен "оранжевый" и "красный" уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Дополнительно противоэпидемические мероприятия установлены постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 03.09.2020 года № 51 "О внесении изменений в противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей среди профессиональных футбольных клубов на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19". В частности, рекомендуется организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления, обеспечить допуск зрителей на секторы не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор, таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали.

Учитывая вышеизложенное и исходя из анализа эпидемической ситуации в Украине, опыта европейских стран, которые допускают зрителей к просмотру футбольных матчей, Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений", - говорится в заявлении.

Добавим, что кроме разрешения от Минздрава добро на проведение матчей со зрителями должны дать и в УЕФА.

В то же время сегодня в Украине был зафиксирован новый рекорд заражения коронавирусом. На территории страны за минувшие сутки выявлено 3144 случая COVID-19.

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