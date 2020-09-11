Вратарь ПСЖ "привез" гол в свои ворота в первом матче команды в чемпионате Франции

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Финалист прошлого розыграша Лиги чемпионов и чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" в Лансе в рамках второго тура Лиги 1 проводил свой стартовый матч в чемпионате против одноименной команды и проиграл - 0:1.

Гол, решивший результат противостояния, был забит на 57-й минуте после нелепой ошибки голкипера гостей Марцина Булки.

Добавим, что у парижан отсутствовала половина состава основных игроков из-за вспышки коронавируса в команде.