Глава Федерации биатлона допускает, что Украина не сможет поехать на этапы Кубка мира

Владимир Брынзак не исключает такой вероятности.

Глава Федерации биатлона допускает, что Украина не сможет поехать на этапы Кубка мира
Володимир Бринзак
Фото: НОК України

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью XSPORT.ua рассказал о текущих проблемах команды с выездом за границу.

При этом функционер не исключает, что сборная не сможет выехать на этапы Кубка мира и другие турниры, учитывая ситуацию с коронавирусом в мире.

"Работаем над тем, чтобы поехать на сбор в Европу в октябре. Сейчас общаемся с немецкой Федерацией, они обещали сделать все возможное, чтобы мы смогли попасть в Рупольдинг и Рамзау. Нам крайне важно выехать на высоту, начать тренироваться на снегу, в конце концов, оттестировать лыжи, потому что с этого сезона в биатлоне запрещено использование фтора, в связи с чем могут быть дополнительные трудности. Тренироваться все лето на одном месте очень сложно в психологическом плане", - отметил Брынзак.

"Знаем, что IBU планирует провести максимальное количество этапов Кубка мира и чемпионат мира, потому что подписаны серьезные контракты с телевидением. Ну, а в каком формате все будет проходить, это уже будут решать 23 сентября на заседании Исполкома", - сообщил глава Федерации.

"Будут искать варианты, чтобы сезон состоялся. Может даже быть такое, что некоторые страны из "красной" зоны не будут участвовать в соревнованиях. Вплоть до того, что даже если десять стран не сможет приехать, все равно Кубок мира состоится. Что касается нас, если не дай Бог не сможем выехать на этапы Кубка мира, будем проводить Всеукраинские соревнования, может даже матчевые встречи со странами-соседями. Все зависит от того, какая будет ситуация с карантином и открытием границ", - подытожил Брынзак.

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