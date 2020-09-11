Клубы Английской Премьер-лиги потеряли почти миллиард долларов из-за коронавируса. Футбол

Президент Английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал, что общий ущерб 20 клубов высшего английского дивизиона из-за коронавируса в сезоне 2019/20 составил около 700 млн фунтов (910 млн долл.).

Напомним, сезон-2019/20 АПЛ был остановлен еще в марте и возобновился через три месяца, но уже при пустых трибунах. Новая кампания 2020/21, которая стартует уже завтра, также будет проходить при пустых трибунах.

По словам Мастерса, заполнение стадионов является ключом к восстановлению футбольной экономики, и АПЛ надеется, что это произойдет уже в следующем месяце.

"Мы готовы, обладаем желанием и способны быть амбициозными, чтобы как можно скорее открыть турникеты в тестовом режиме. Учитывая текущие ограничения, мы сможем заполнить стадионы на четверть, и мы хотим сделать это с опережением, потому что фанаты - это ключевой элемент, которого не хватает", - цитирует функционера fapl.ru, ссылаясь на Sky Sports.

"Отсутствие фанатов на трибунах имеет серьезные финансовые последствия - не только для Премьер-Лиги, но и для футбола в целом. Каждый клуб АПЛ вкладывает около 20 млн фунтов в местную и национальную экономику, поэтому мы хотим оказать поддержку нации", - отметил Мастерс.

"Существует мнение, что Премьер-лига способна нести убытки в течение длительного времени, но это очень больно для клубов, а впереди еще больше испытаний.

В прошлом сезоне мы потеряли около 700 млн фунтов, и чем быстрее мы вернем фанатов на стадионы, тем быстрее мы сократим свои потери в новом сезоне", - подытожил Мастерс.