Глава МИД встретился с украинским футболистом Зозулей в Мадриде

Футболист подарил министру на память футболку с номером "9".

Глава МИД встретился с украинским футболистом Зозулей в Мадриде
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Испанию встретился с нападающим испанского клуба "Альбасете" украинским футболистом Романом Зозулей.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Министр назвал Зозулю футбольной гордостью страны и рассказал, что сегодня вспоминал голы, которые он забивал за сборную Украины.

"Но я хочу сейчас сказать главное: Роман, Украина с вами. Когда вас несправедливо атакуют и обвиняют, знайте, что это, как в футболе - вы форвард там впереди, а позади вас - вся команда. И эта команда позади вас - это вся Украина", - сказал Кулеба.

Он отметил, что, независимо от того, в каком чемпионате Зозуля играет в футбол, он всегда остается со своей страной.

В память о встрече Зозуля подарил министру футболку своего клуба с номером 9 и фамилией Кулеба.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Напомним, в декабре прошлого года команду "Райо Вальекано" оштрафовали за оскорбления Зозули фанатами.

15 декабря 2019 года матч испанской Сегунды между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0) остановили после первого тайма и не продолжали. Причиной стали оскорбления фанатов хозяев в адрес украинца Зозули. Болельщики "Райо Вальекано" оскорбляли футболиста, называя нацистом, в связи с чем "Альбасете" принял решение не выходить на второй тайм после перерыва.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на травлю футболиста и заявило, что "позорные оскорбления так называемых болельщиков созвучны со штампами роспропаганды". Также Зозулю поддержал президент Владимир Зеленский.

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