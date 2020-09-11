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2020-09-11
"Вест Хэм" хочет вдвое увеличить украинскую диаспору в команде
Андрею Ярмоленко будет с кем поговорить на родном языке.
Микола Матвієнко
Фото: ФК "Шахтер"
Клуб Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" вышел к "Шахтеру" с предложением по Николаю Матвиенко, сообщает Hammer News.
"Молотобойцы" хотят сделать 24-летнего игрока сборной Украины приоритетной трансферной целью.
В прошлом сезоне Матвиенко сыграл в 39 матчах за "горняков", забил один гол и отдал 3 результативные передачи.
В составе "Вест Хэма "с 2018 года выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.
Уже послезавтра в рамках стартового тура АПЛ "Хаммерс" сыграют с "Ньюкаслом".