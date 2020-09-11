Перес расчистил Феттелю путь в Формуле-1

Мексиканец объявил о завершении сотрудничества с "Рейсинг Пойнт" по окончании сезона.

Перес расчистил Феттелю путь в Формуле-1 (обновлено)
Серхіо Перес
Фото: f1news.ru

Пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес объявил, что уходит из команды по окончании сезона-2020.

Мексиканец сообщил, что сделает это, несмотря на трехлетний контракт.

"Все в жизни имеет свое начало и свой конец, и после семи лет, проведенных вместе с этой командой, после этого сезона период сотрудничества с ней завершится.

Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной эти 10 лет; мою семью, которая всегда меня поддерживала, что бы ни происходило", - цитирует 30-летнего уроженца Гвадалахары f1news.ru.

"Спасибо всем спонсорам, которые поверили в меня, моему окружению, а прежде всего - Богу, благословившему меня и давшему возможность пережить эти невероятные приключения, имя которым - Формула-1.

У меня нет запасного плана. Я намерен продолжать выступать в Формуле-1, но это будет зависеть от того, удастся ли найти вариант, с которым я почувствую прежнее желание выкладываться на 100% на каждом круге", - отметил Серхио.

Отметим, говорят, пилот "Феррари" Себастьян Феттель может перейти в "Рейсинг Пойнт".

Добавим, что с сезона-2021 "Рейсинг Пойнт" изменит свое название на "Астон Мартин". Соответствующее соглашение было подписано между британским брендом и инвесторами во главе с Лоуренсом Строллом, который владеет командой "Рейсинг Пойнт" с 2018 года.

Напомним, что "Астон Мартин" является титульным спонсором команды "Ред Булл", в составе которой Феттель завоевал все свои четыре титула чемпиона Формулы-1.

Контракт Себастьяна со "Скудерией Феррари" истекает в конце нынешнего сезона.

Обновление. Феттель подписал контракт с командой Racing Point, которая в следующем году сменит название на Aston Martin, где станет напарником Лэнса Стролла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Формула-1: Гран-при Италии выиграл француз Пьер ГаслиФормула-1: Гран-при Италии выиграл француз Пьер Гасли
"Шахтер" пропустит матч второго тура УПЛ из-за вспышки коронавируса в стане соперника"Шахтер" пропустит матч второго тура УПЛ из-за вспышки коронавируса в стане соперника
Давно не видел, чтобы зебры играли в футбол, - фаны "Манчестер Юнайтед" шокированы новой формой командыДавно не видел, чтобы зебры играли в футбол, - фаны "Манчестер Юнайтед" шокированы новой формой команды
Один из матчей второго тура УПЛ состоится со зрителями. ФутболОдин из матчей второго тура УПЛ состоится со зрителями. Футбол
В чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию воротВ чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию ворот
Блок рекламы


Похожие новости
Хэмилтон установил новый рекорд в Формуле-1Хэмилтон установил новый рекорд в Формуле-1
"Реал" проложил путь в состав Лунину, отказавшись продлить аренду Ареоля"Реал" проложил путь в состав Лунину, отказавшись продлить аренду Ареоля
В Формуле-1 придумали революционный формат определения стартовой решетки на гонкуВ Формуле-1 придумали революционный формат определения стартовой решетки на гонку
Руководитель "Мерседес" в Формуле-1 обеспокоен новостью о завершении контракта Феттеля с "Феррари"Руководитель "Мерседес" в Формуле-1 обеспокоен новостью о завершении контракта Феттеля с "Феррари"
В Формуле-1 Гран-При Великобритании пройдет без зрителей, а Гран-При Франции отменилиВ Формуле-1 Гран-При Великобритании пройдет без зрителей, а Гран-При Франции отменили
В Формуле-1 Гран-При Монако не состоится впервые за 65 летВ Формуле-1 Гран-При Монако не состоится впервые за 65 лет
В Формуле-1 впервые в истории Гран-При пройдет без болельщиковВ Формуле-1 впервые в истории Гран-При пройдет без болельщиков
Перенос Гран-При Китая будет стоит Формуле-1 как минимум 43 млн долл.Перенос Гран-При Китая будет стоит Формуле-1 как минимум 43 млн долл.
Итальянское общество по защите прав потребителей требует конфисковать новый болид Ferrari в Формуле-1Итальянское общество по защите прав потребителей требует конфисковать новый болид Ferrari в Формуле-1
В Формуле-1 Гран-При Китая официально отложенВ Формуле-1 Гран-При Китая официально отложен
Последние новости
Подгружаем последние новости