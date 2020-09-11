Перес расчистил Феттелю путь в Формуле-1

Мексиканец объявил о завершении сотрудничества с "Рейсинг Пойнт" по окончании сезона.

Пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес объявил, что уходит из команды по окончании сезона-2020.

Мексиканец сообщил, что сделает это, несмотря на трехлетний контракт.

"Все в жизни имеет свое начало и свой конец, и после семи лет, проведенных вместе с этой командой, после этого сезона период сотрудничества с ней завершится.

Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной эти 10 лет; мою семью, которая всегда меня поддерживала, что бы ни происходило", - цитирует 30-летнего уроженца Гвадалахары f1news.ru.

"Спасибо всем спонсорам, которые поверили в меня, моему окружению, а прежде всего - Богу, благословившему меня и давшему возможность пережить эти невероятные приключения, имя которым - Формула-1.

У меня нет запасного плана. Я намерен продолжать выступать в Формуле-1, но это будет зависеть от того, удастся ли найти вариант, с которым я почувствую прежнее желание выкладываться на 100% на каждом круге", - отметил Серхио.

Отметим, говорят, пилот "Феррари" Себастьян Феттель может перейти в "Рейсинг Пойнт".

Добавим, что с сезона-2021 "Рейсинг Пойнт" изменит свое название на "Астон Мартин". Соответствующее соглашение было подписано между британским брендом и инвесторами во главе с Лоуренсом Строллом, который владеет командой "Рейсинг Пойнт" с 2018 года.

Напомним, что "Астон Мартин" является титульным спонсором команды "Ред Булл", в составе которой Феттель завоевал все свои четыре титула чемпиона Формулы-1.

Контракт Себастьяна со "Скудерией Феррари" истекает в конце нынешнего сезона.

Обновление. Феттель подписал контракт с командой Racing Point, которая в следующем году сменит название на Aston Martin, где станет напарником Лэнса Стролла.