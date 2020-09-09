В чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию ворот

Ноу-хау от поляков.

В чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию ворот
Фото: Скриншот

Польский клуб "Сярка Тарнобжег" из третьего дивизиона в рамках 8-го тура на своем поле встречался с "Ориета" и победил - 2:1.

В одном игровом эпизоде футболисты "Сярки" оригинально подошли к построению стенки перед штрафным ударом соперника.

Голкипер команды Иероним Зох занял место в стенке рядом с полевыми игроками, тогда как несколько его одноклубников встали на линии ворот.

Эксперимент прошел успешно - в толпе на линии ворот защитнику хозяев удалось выбить мяч головой.

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM

— James Dart (@James_Dart) September 8, 2020

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