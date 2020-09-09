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2020-09-09
В чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию ворот
Ноу-хау от поляков.
Фото: Скриншот
Польский клуб "Сярка Тарнобжег" из третьего дивизиона в рамках 8-го тура на своем поле встречался с "Ориета" и победил - 2:1.
В одном игровом эпизоде футболисты "Сярки" оригинально подошли к построению стенки перед штрафным ударом соперника.
Голкипер команды Иероним Зох занял место в стенке рядом с полевыми игроками, тогда как несколько его одноклубников встали на линии ворот.
Эксперимент прошел успешно - в толпе на линии ворот защитнику хозяев удалось выбить мяч головой.
In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick— James Dart (@James_Dart)
pic.twitter.com/DjPfBRi2yM September 8, 2020