Один из матчей второго тура УПЛ состоится со зрителями. Футбол

"Минай" свой дебютный матч в рамках Украинской премьер-лиги проведет со зрителями, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

В рамках второго тура "Минай" примет "Александрию" 13 сентября.

Это стало возможным благодаря разработанному Украинской ассоциацией футбола совместно с УПЛ "Временному протоколу для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина" и постановлению главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием COVID-19 в Ужгороде .

При этом отмечается, что зрители будут допущены на трибуны с выполнением норм социальной дистанции, а вход на стадион будет разрешен исключительно в масках.

Добавим, что в этом же туре со зрителями также должны были сыграть во Львове "Рух" и "Шахтер", но матч не состоится вовремя из-за вспышки коронавируса в составе хозяев и перенесен на 23 сентября.

Дебют "Миная" в Favbet Лиге должен быть 22 августа в игре с ПФК "Львов", но во львовской команде тест на коронавирус дал положительный результат у нескольких футболистов, из-за чего встречу перенесли.