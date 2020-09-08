Ультрас "Динамо" обозвали Луческу печальным провокатором

Ультрас киевского "Динамо" ответили главному тренеру Мирче Луческу, который ранее заявил, что он не переживает из-за отношения к нему болельщиков столичного клуба.

"Недавно Мирча Луческу (далее - орфография оригинала) настаивал, что ему плевать на ультрас "Динамо". Этот печальный провокатор утверждает, что кто-то толкает нас на протесты. Мы принимаем данность его конспирологических теорий, но хотим указать на следующее. Нас толкает понятие принципов и чести на протесты", - говорится в заявлении ультрас "Динамо" в "Фейсбуке".

"Нельзя допустить, чтобы команду тренировал человек, который много лет сознательно создавал противостояния на ровных местах и ставил под сомнение любые достижения киевского клуба "Динамо", его игроков и тренеров. Нам важно, чтобы главный тренер команды был человеком с хорошей репутацией, с которым можно связаться и сделать шаг к новым победам. Очевидно, что Луческу никогда не впишется в такую категорию тренеров, поэтому вывод: Луческу не место в "Динамо", - сделали вывод фаны "Динамо".

Луческу возглавил киевский клуб 23 июля. Ультрас "Динамо" негативно отнеслись к этому решению руководства клуба. А легенда "Динамо" Олег Блохин даже назвал назначение румынского специалиста "плевком в душу".