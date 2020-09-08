В Египте похитили все трофеи Кубка Африки, завоеванные местной футбольной сборной

Их было семь.

Конфедерация африканского футбола (КАФ) в своем официальном твиттере сообщила об инциденте в Египетской футбольной ассоциации.

"КАФ стало известно об исчезновении трофеев Кубка африканских наций (аналог чемпионата Европы, - прим. LB.ua) из секретариата Египетской футбольной ассоциации.

Мы потрясены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев", - говорится в сообщении.

CAF has learnt with shock reports of missing AFCON trophies from the Egyptian Football Association secretariat. Our doors are open and the @EFA can count on our support in the search for the priceless memorabilia. pic.twitter.com/XSRYRGPzdj — CAF (@CAF_Online) September 6, 2020

Отметим, что "фараоны", как называют сборную Египта, являются 7-кратными обладателями Кубка африканских наций. Впервые египтяне завоевали трофей в 1957 году, последний раз - в 2010-м. Также кубок доставался им в 1959, 1986, 1998, 2006 и 2008 годах. Кроме того, сборная дважды становилась серебряным призером турнира (1962 и 2017 годы) и трижды - бронзовым (1963, 1970 и 1974).