"Шахтер" пропустит матч второго тура УПЛ из-за вспышки коронавируса в стане соперника

Поединок "Рух" - "Шахтер" перенесен.

"Шахтер" пропустит матч второго тура УПЛ из-за вспышки коронавируса в стане соперника
Фото: упл

В рамках второго тура Украинской премьер-лиги дебютант высшего украинского дивизиона львовский "Рух" должен был встретиться с чемпионом страны донецким "Шахтером" на своем поле 12 сентября.

Однако по информации официального сайта "горняков" матч не состоится: в стане "Руха" вспышка коронавируса. "Рух" на своем официальном сайте подтвердил пять случаев заражения коронавирусом среди игроков. Также положительный тест сдал один медработник.

Дирекция УПЛ приняла решение перенести поединок. Новая промежуточная дата противостояния команд из Львова и Донецка - 23 сентября.

Напомним, что второй тур открывается 11 сентября матчем "Динамо" и "Десны" в Киеве. Игра начнется в 19:00 и пройдет без зрителей.

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