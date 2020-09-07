Победителем US Open-2020 будет обязательно теннисист, который еще не выигрывал турниры Grand Slam

Джокович был последним игроком, который побеждал в мейджорах.

Накануне Открытый чемпионат США по теннису лишился главного фаворита и 17-кратного победителя турниров "Большого Шлема" Новака Джоковича.

Напомним, что серб был дисквалифицирован в матче 1/8 финала против испанца Пабло Корреньо-Буста за удар мячом в линейную судью в неигровой ситуации.

Таким образом, в этом году US Open точно выиграет теннисист, который еще никогда не побеждал на турнирах Grand Slam.

Напомним, в основной сетке турнира принимали участие только три теннисиста, которые ранее выигрывали "Шлемы". Кроме Джоковича, это шотландец Энди Маррей (3 титула) и хорват Марин Чилич (1), но они также зачехлили ракетки.

Добавим, что многие теннисисты отказались от участия в US Open-2020 из-за

коронавируса.