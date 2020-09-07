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2020-09-07
В матче Первой лиги произошла массовая драка гостевых ультрас с полицией. Футбол
Поединок "Кристалл" - "Николаев" выдался жарким не только на поле.
Фото: sportarena.com
На выходных стартовала Первая лига украинского футбола.
В частности в Херсоне встречались географические соседи "Кристалл" и "Николаев".
На последних минутах матча на трибунах стадиона "Кристалл" произошла массовая драка, участниками которой стали ультрас гостевой команды и полиция.
По информации Sportsrena, фанаты "Николаева" в течение всей игры бросали файеры и использовали петарды, после чего у них возник конфликт с болельщиком "Кристалла", который находился в общем секторе, отделенном металлическим забором.
Далее за дело взялись правоохранители.
Встреча завершилась победой гостей со счетом2:1.