В матче Первой лиги произошла массовая драка гостевых ультрас с полицией. Футбол

Поединок "Кристалл" - "Николаев" выдался жарким не только на поле.

Фото: sportarena.com

На выходных стартовала Первая лига украинского футбола.

В частности в Херсоне встречались географические соседи "Кристалл" и "Николаев".

На последних минутах матча на трибунах стадиона "Кристалл" произошла массовая драка, участниками которой стали ультрас гостевой команды и полиция.

По информации Sportsrena, фанаты "Николаева" в течение всей игры бросали файеры и использовали петарды, после чего у них возник конфликт с болельщиком "Кристалла", который находился в общем секторе, отделенном металлическим забором.

Далее за дело взялись правоохранители.

Встреча завершилась победой гостей со счетом2:1.