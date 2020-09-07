Мыльная опера о трансфере Месси закончилась

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение остаться в "Барселоне" на следующий сезон. Об этом звездный аргентинец заявил в интервью Мarca.

Ранее сообщалось, что Лео уже поговорил с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и обсудил роскошный пятилетний контракт с City Football Group, родительской компанией "горожан".

Однако 33-летний аргентинец не приедет в "Сити" в это трансферное окно, потому что не хочет ссориться с "Барселоной".

"Я продолжу играть за "Барсу", и мое отношение к делу не изменится независимо от того, как сильно я хотел уйти. Буду показывать максимум.

Я всегда хочу побеждать. Мне хочется быть конкурентоспособным, мне не нравится проигрывать. Я всегда хотел лучшего для клуба, для игроков и для себя", - заверил Лео.

"Я говорил, что мы не получали поддержку, необходимую для победы в Лиге чемпионов. На самом деле, я не знаю, что произойдет сейчас. Пришел новый тренер, у него новые идеи.

Это хорошо, но надо посмотреть на то, как команда будет реагировать на них, позволят ли нам эти идеи бороться на самом высоком уровне. Что я могу сказать, так это то, что я остаюсь и буду отдавать все силы ради "Барселоны", - отметил аргентинец.

При этом капитан "блаугранас" заявил, что президент клуба его обманул.

"Почему в принципе я считал, что имею право уйти, несмотря на действующий до лета 2021 года контракт? Потому что это мне обещал Бартомеу (президент "Барселоны", прим. - LB.ua). У нас была договоренность о том, что после окончания сезона я сам приму решение. Но стоило мне объявить о своем решении, как клуб начал цепляться за факт, что я не сделал это до 10 июня. Но погодите, из-за пандемии летом сезон продолжался. На тот момент я не мог определиться с будущим. Теперь же Бартомеу говорит об отступных в 700 млн евро. Только на таких условиях они меня отпустят. В общем, президент не сдержал слова", - отметил Месси.