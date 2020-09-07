Мыльная опера о трансфере Месси закончилась

По крайней мере на год.

Мыльная опера о трансфере Месси закончилась
Ліонель Мессі і Хосеп Бартомеу
Фото: marca.com

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение остаться в "Барселоне" на следующий сезон. Об этом звездный аргентинец заявил в интервью Мarca.

Ранее сообщалось, что Лео уже поговорил с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и обсудил роскошный пятилетний контракт с City Football Group, родительской компанией "горожан".

Однако 33-летний аргентинец не приедет в "Сити" в это трансферное окно, потому что не хочет ссориться с "Барселоной".

"Я продолжу играть за "Барсу", и мое отношение к делу не изменится независимо от того, как сильно я хотел уйти. Буду показывать максимум.

Я всегда хочу побеждать. Мне хочется быть конкурентоспособным, мне не нравится проигрывать. Я всегда хотел лучшего для клуба, для игроков и для себя", - заверил Лео.

"Я говорил, что мы не получали поддержку, необходимую для победы в Лиге чемпионов. На самом деле, я не знаю, что произойдет сейчас. Пришел новый тренер, у него новые идеи.

Это хорошо, но надо посмотреть на то, как команда будет реагировать на них, позволят ли нам эти идеи бороться на самом высоком уровне. Что я могу сказать, так это то, что я остаюсь и буду отдавать все силы ради "Барселоны", - отметил аргентинец.

При этом капитан "блаугранас" заявил, что президент клуба его обманул.

"Почему в принципе я считал, что имею право уйти, несмотря на действующий до лета 2021 года контракт? Потому что это мне обещал Бартомеу (президент "Барселоны", прим. - LB.ua). У нас была договоренность о том, что после окончания сезона я сам приму решение. Но стоило мне объявить о своем решении, как клуб начал цепляться за факт, что я не сделал это до 10 июня. Но погодите, из-за пандемии летом сезон продолжался. На тот момент я не мог определиться с будущим. Теперь же Бартомеу говорит об отступных в 700 млн евро. Только на таких условиях они меня отпустят. В общем, президент не сдержал слова", - отметил Месси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первая олимпийская чемпионка Украины Нина Бочарова умерла в возрасте 95 летПервая олимпийская чемпионка Украины Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет
Сборные Швеции, Германии и США отказались от участия в чемпионате мира-2020 по хоккею с мячом в ИркутскеСборные Швеции, Германии и США отказались от участия в чемпионате мира-2020 по хоккею с мячом в Иркутске
Ярмоленко стал самым результативным игроком в истории сборной Украины. ФутболЯрмоленко стал самым результативным игроком в истории сборной Украины. Футбол
Маловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе МессиМаловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе Месси
Клуб Первой лиги разорвал контракт с футболистом, выступавшим на оккупированной части Луганской областиКлуб Первой лиги разорвал контракт с футболистом, выступавшим на оккупированной части Луганской области
Блок рекламы


Похожие новости
Маловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе МессиМаловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе Месси
Звезды "Барселоны", включая Месси, провели сепаратную встречу дома у Суареса, - СМИ. ФутболЗвезды "Барселоны", включая Месси, провели сепаратную встречу дома у Суареса, - СМИ. Футбол
Агент Месси сообщил ПСЖ, что его сын решил перейти в "Манчестер Сити". ФутболАгент Месси сообщил ПСЖ, что его сын решил перейти в "Манчестер Сити". Футбол
"Барселона" смирилась с тем, что ей не удержать Месси: клуб назвал реальную цену на аргентинца, - СМИ"Барселона" смирилась с тем, что ей не удержать Месси: клуб назвал реальную цену на аргентинца, - СМИ
Президент Каталонии первым попрощался с Месси. ФутболПрезидент Каталонии первым попрощался с Месси. Футбол
"Барселона" созывает экстренный совет директоров по "делу Месси". Футбол"Барселона" созывает экстренный совет директоров по "делу Месси". Футбол
Месси и Роналду не вошли в сборную Лиги чемпионов-2019/20Месси и Роналду не вошли в сборную Лиги чемпионов-2019/20
Два европейских гранда сконтактировали с отцом Месси по поводу трансфера ЛеоДва европейских гранда сконтактировали с отцом Месси по поводу трансфера Лео
Месси стал лучшим по системе гол + пас в топ-5 лигах Европы сезона-2019/20Месси стал лучшим по системе гол + пас в топ-5 лигах Европы сезона-2019/20
Месси и Роналду лидируют по количеству незабитых пенальти в XXI веке. ФутболМесси и Роналду лидируют по количеству незабитых пенальти в XXI веке. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости