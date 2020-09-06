Формула-1: Гран-при Италии выиграл француз Пьер Гасли
24-летний Гасли стартовал десятым, но сумел впервые в своей карьере выиграть Гран-при Формулы-1.
Победителем 8-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Италии стал член команды "Альфа Таури" Пьер Гасли.
Об этом сообщили на официальной странице Формулы-1 в Twitter.
Это первое Гран-при Формулы-1 в карьере 24-летнего француза Гасли.
Вторым пришел испанец Карлос Сайнс из "Макларен". Третью строчку занял канадец Лэнс Стролл из команды "Рейсинг Пойнт".
В топ-6 также вошли: 4. Ландо Норрис ("Макларен"), 5. Валттери Боттас ("Мерседес"), 6. Даниэль Риккардо ( "Рено").
Следующий, 9-й этап чемпионата - Гран-при Тосканы - состоится 11-13 сентября на трассе Муджелло.
Напомним, Формула-1 может потерять Гран-при РоSSии, заменив этапом в Португалии. Самая западная европейская страна может принять сразу два этапа.