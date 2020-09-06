В клубе украинской Премьер-лиги произошла вспышка коронавируса. Футбол

Ковид-19 выявили у пяти игроков "Руха" и массажиста.

В составе дебютанта украинской Премьер-лиги "Руха" произошла вспышка коронавируса. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас.

"В лагере "Руха" - вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайшх туров - под вопросом", - написал он.

Tribuna.com сообщает, что ковид-19 диагностировали у пяти футболистов львовского клуба и массажиста. Фамилии игроков не назвали.

Ближайший матч "Руха" в УПЛ запланирован на 12 сентября. Львовский клуб должен был принимать "Шахтер".

Напомним, раньше коронавирус выявили у игрока сборной Украины Дмитрия Иванисеня.