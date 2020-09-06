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2020-09-06
В клубе украинской Премьер-лиги произошла вспышка коронавируса. Футбол
Ковид-19 выявили у пяти игроков "Руха" и массажиста.
Фото: golos.ua
В составе дебютанта украинской Премьер-лиги "Руха" произошла вспышка коронавируса. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас.
"В лагере "Руха" - вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайшх туров - под вопросом", - написал он.
Tribuna.com сообщает, что ковид-19 диагностировали у пяти футболистов львовского клуба и массажиста. Фамилии игроков не назвали.
Ближайший матч "Руха" в УПЛ запланирован на 12 сентября. Львовский клуб должен был принимать "Шахтер".
Напомним, раньше коронавирус выявили у игрока сборной Украины Дмитрия Иванисеня.