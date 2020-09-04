У Ломаченко есть грин-карта и дом в США - промоутер

Украинец прилетел в США для подготовки к бою с Лопесом.

Глава Top Rank и промоутер чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Боб Арум раскрыл кое-какую информацию о предстоящем бое украинца с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Бой Ломаченко - Лопес подтвержден. Он состоится 17 октября в "пузыре". Лопес начал свой тренировочный лагерь в "Нью-Джерси". Здесь же он готовился и к предыдущему поединку", - цитирует Арума xsport.ua со ссылкой на FightNews.

"Ломаченко тренировался в Украине и будет тренироваться в США . У него здесь есть дом, у него есть грин-карта, которая делает его резидентом США . У него не было проблем, чтобы добраться сюда", - отметил глава промоушена.

Добавим, что 30 августа Ломаченко прилетел в США , где продолжит подготовку к объединительному бою.

Поединок против Лопеса станет для украинца возможностью воплотить в жизнь свою главную цель в профессиональном боксе: стать абсолютным чемпионом мира.