У Ломаченко есть грин-карта и дом в США - промоутер

Украинец прилетел в США для подготовки к бою с Лопесом.

У Ломаченко есть грин-карта и дом в США - промоутер
Боб Арум і Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank и промоутер чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Боб Арум раскрыл кое-какую информацию о предстоящем бое украинца с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Бой Ломаченко - Лопес подтвержден. Он состоится 17 октября в "пузыре". Лопес начал свой тренировочный лагерь в "Нью-Джерси". Здесь же он готовился и к предыдущему поединку", - цитирует Арума xsport.ua со ссылкой на FightNews.

"Ломаченко тренировался в Украине и будет тренироваться в США. У него здесь есть дом, у него есть грин-карта, которая делает его резидентом США. У него не было проблем, чтобы добраться сюда", - отметил глава промоушена.

Добавим, что 30 августа Ломаченко прилетел в США, где продолжит подготовку к объединительному бою.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Поединок против Лопеса станет для украинца возможностью воплотить в жизнь свою главную цель в профессиональном боксе: стать абсолютным чемпионом мира.

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