Луческу высказался об ультрас "Динамо". Футбол

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое отношение к ультрас киевского клуба.

По словам румынского специалиста, его интересует в первую очередь профессионализм футболистов "Динамо".

"Меня не интересуют ультрас, которых кто-то подталкивает сзади. Они мне не интересны.

Меня волнует игра футболистов и мое с ними общение. Я профессионал. Все эмоции я оставляю в стороне - мне важно передать клубу свой опыт, который я накопил за все годы", - цитирует Луческу sport.ro.

Ультрас "Динамо" неоднократно высказывали свое негативное отношение к назначению бывшего наставника "Шахтера" главным тренером "Динамо", а также отсутствию надлежащей коммуникации клуба с фанатами.

В связи с чем фанаты "бело-синих" заявляли о том, что ограничат свою поддержку команды.