С боем Усика и Чисоры возникла большая проблема, - промоутер

Копромоутер экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Гирн, который также является промоутером Matchroom Boxing, рассказал о трудностях в организации боя между украинцем и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"У нас возникла большая проблема с этим поединком. Дело в том, что мы планировали его, несмотря на заполненную арену O2 в Лондоне. Но если мы не сможем продать все билеты, то потеряем несколько миллионов долларов", - цитирует Гирна BoxingNews24.

"Здесь два варианта: боксерам надо или соглашаться на уменьшенный гонорар, или ждать. Сейчас ведутся переговоры с Усиком и представителями Чисоры. Захотят они подождать или согласятся выступить 31 октября? Это будет известно уже в ближайшее время", - отметил Гирн.

Напомним, что бой Усик-Чисора, який переносили дважды из-за коронавируса, должен состояться 31 октября.