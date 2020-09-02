Маловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе Месси

Отец Месси дал короткое интервью о ситуации Лео в "Барселоне".

Маловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе Месси
Ліонель Мессі
Фото: Twitter

Отец аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, Хорхе, который одновременно является его агентом, после прилета в столицу Каталонии дал небольшое интервью.

У входа в офис "Барселоны" Хорхе Месси заявил, что "маловероятно, что Лео остается в "Барселоне".

Также он признался, что не контактировал с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

Сообщают, что Хорхе Месси встретится с президентом "блаугранас" Хосепом Бартомеу, чтобы обсудить ситуацию с переходом сына в другой клуб.

? BOMBAZO del padre de MESSI:

?? “Leo lo tiene DIF?CIL PARA QUEDARSE en el BAR?A”.

IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

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