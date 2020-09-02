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2020-09-02
Маловероятно, что Лео остается в "Барселоне", - Хорхе Месси
Отец Месси дал короткое интервью о ситуации Лео в "Барселоне".
Ліонель Мессі
Фото: Twitter
Отец аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, Хорхе, который одновременно является его агентом, после прилета в столицу Каталонии дал небольшое интервью.
У входа в офис "Барселоны" Хорхе Месси заявил, что "маловероятно, что Лео остается в "Барселоне".
Также он признался, что не контактировал с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Сообщают, что Хорхе Месси встретится с президентом "блаугранас" Хосепом Бартомеу, чтобы обсудить ситуацию с переходом сына в другой клуб.
? BOMBAZO del padre de MESSI:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)
?? “Leo lo tiene DIF?CIL PARA QUEDARSE en el BAR?A”.
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#JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D September 2, 2020