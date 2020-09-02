Футболист "Барселоны" охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в клубе, как "хаос"

Фрэнки де Йонг явно смущен ситуацией в "Барсе".

Футболист "Барселоны" охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в клубе, как "хаос"
Ліонель Мессі и Френкі де Йонг
Фото: ESPN

Полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг, осуществляя год назад трансфер из "Аякса" в "Барселону", вряд ли мог предположить, что ситуация в "блаугранас" станет такой катастрофической.

"Здесь царит хаос, много всего произошло. Я с Месси не говорил об уходе, если честно, не знаю всей ситуации. Но если Лео и правда покинет нас, то это будет огромным ударом для "Барсы". Когда я вернусь из расположения сборной, то смогу сказать, что произошло", - цитирует Фрэнки NOS.nl.

"Конечно, я прослежу за ситуацией. Даже если не очень хочется, то, наверное, придется. Остался ли Лео в командном чате? Да. Я ему не звонил, ведь у нас не настолько близкие отношения, чтобы я набирал его и узнавал, как дела", - отметил игрок сборной Голландии.

"Мой первый сезон в "Барселоне"? Нет побед в чемпионате, в Лиге чемпионов, двух тренеров уволили за два года ... Пока я в отпуске, стараюсь об этом не думать", - подытожил де Йонг.

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