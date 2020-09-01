Первая олимпийская чемпионка Украины Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет

На летней Олимпиаде-1952 спортсменка выиграла сразу четыре медали.

Первая олимпийская чемпионка Украины Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет
Фото: noc-ukr.org

На 96-м году жизни ушла из жизни легенда украинского спорта, первая Олимпийская чемпионка Украины, прославленная спортивная гимнастка Нина Бочарова.

Об этом сообщается на официальном сайте НОК Украины.

"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - говорится в сообщении.

Нина Бочарова - первая украинка, завоевавшая золото на Олимпийских играх. Спортсменка выиграла две золотые и две серебряные медали на летней Олимпиаде-1952. В 1949 году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, в 1954-м - чемпионкой мира.

Также гимнастка известна тем, что придумала упражнение, которое раньше никто не исполнял в мире: поперечный шпагат на брусьях.

Напомним, 19 августа на 102-м году жизни скончался президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

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