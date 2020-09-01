Первая олимпийская чемпионка Украины Нина Бочарова умерла в возрасте 95 лет
На летней Олимпиаде-1952 спортсменка выиграла сразу четыре медали.
На 96-м году жизни ушла из жизни легенда украинского спорта, первая Олимпийская чемпионка Украины, прославленная спортивная гимнастка Нина Бочарова.
Об этом сообщается на официальном сайте НОК Украины.
"Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами", - говорится в сообщении.
Нина Бочарова - первая украинка, завоевавшая золото на Олимпийских играх. Спортсменка выиграла две золотые и две серебряные медали на летней Олимпиаде-1952. В 1949 году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, в 1954-м - чемпионкой мира.
Также гимнастка известна тем, что придумала упражнение, которое раньше никто не исполнял в мире: поперечный шпагат на брусьях.
Напомним, 19 августа на 102-м году жизни скончался президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.