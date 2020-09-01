"Десна" узнала потенциального соперника по первому в истории клуба матчу еврокубков

Скорее всего, это будет немецкий клуб.

"Десна" узнала потенциального соперника по первому в истории клуба матчу еврокубков
Кубок Ліги Європи
Фото: уєфа

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, по результатам которой дебютант еврокубков - черниговская "Десна" - узнала своего потенциального соперника.

Им станет победитель пары "Кукеса" (Албания) - "Вольфсбург" (Германия).

Кроме того, потенциального соперника узнал и "Колос" из Ковалевки, которому сначала надо будет еще пройти на выезде греческий "Арис" в Q2.

Если с первой задачей подопечные Руслана Костышина справятся, то в Q3 "Колос" в гостях сыграет против хорватской "Риеки".

В этом сезоне все пары 3-го отборочного раунда ЛЕ играют в формате из одного матча и без зрителей. Встречи Q3 пройдут 24 сентября.

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