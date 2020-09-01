УЕФА одобрил новый регламент для игр сборных. Футбол

Накануне матчей Лиги наций исполком УЕФА одобрил новый регламент.

"Подготовка к матчам сборных проходит на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней сложностей", - отмечает пресс-служба УЕФА .

"Внедрение Протокола УЕФА для возвращения футбола (далее - протокол), который включает программу тщательного тестирования, направлено на то, чтобы матчи проходили по расписанию. Кроме того, в соответствии с требованиями протокола, большинству национальных ассоциаций удалось получить от уполномоченных государственных и местных властей отдельное разрешение, согласно которому игроки будут выезжать на место проведения матча и возвращаться в клубы после вызова в сборную", - говорится в коммюнике.

"Однако положительные результаты предматчевых тестов на COVID-19 могут привести к тому, что группы игроков или целые команды будут помещены на карантин, и национальные ассоциации не смогут выставить команду на матч согласно решению уполномоченных государственных и местных властей.

Поэтому с учетом плотности международного календаря может оказаться, что невозможно перенести некоторые матчи Лиги наций УЕФА 2020/21 (групповой этап), молодежного Евро-2019/21 (квалификация) и женского Евро.

Поэтому исполнительный комитет УЕФА 28 августа 2020 принял такие решения для упомянутых турниров:

1) если по решению уполномоченных государственных и местных властей группа футболистов или команда помещается на обязательный карантин или самоизоляцию, матч проходит по расписанию, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря. Этот пункт действует независимо от других положений регламента конкретного турнира (включая крайний срок подачи заявки на матч), если все футболисты имеют право выступать за молодежную или взрослую сборную национальной ассоциации согласно регламенту ФИФА, а их анализы дали отрицательный результат в соответствии с протоколом УЕФА;

2) если национальная ассоциация не может выставить на игру команду с соблюдением указанного выше критерия (то есть 13 футболистов, включая минимум одного вратаря), то матч, если возможно, переносится на выбранную администрацией УЕФА дату. Если администрация УЕФА посчитает целесообразным, она имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральном государстве (на территории национальной ассоциации УЕФА). В любом случае домашняя команда остается ответственной за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы;

дату. Если администрация посчитает целесообразным, она имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральном государстве (на территории национальной ассоциации УЕФА). В любом случае домашняя команда остается ответственной за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы; 3) если матч невозможно перенести, решение принимает Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА . Сборная национальной ассоциации, по вине которой матч не состоялся или был сыгран в неполном объеме, признается КДЭИ проигравшей. Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран в неполном объеме по вине обеих сторон или по не зависящим от сторон причинам. Тогда итог матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА;

. Сборная национальной ассоциации, по вине которой матч не состоялся или был сыгран в неполном объеме, признается КДЭИ проигравшей. Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран в неполном объеме по вине обеих сторон или по не зависящим от сторон причинам. Тогда итог матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА; 4) если член назначенной на матч судейской бригады сдает положительный тест на COVID-19, УЕФА может как исключение заменить его на рефери из ассоциации, которую представляет одна из команд, или на рефери не из списка ФИФА.

Напомним, регламентом Чемпионата мира-1966 было предусмотрено, что если на стадии плей-офф основное и дополнительное время матча заканчивалось ничьей, то победителя определяли путем жеребьевки, а финал в таком случае переиграли бы.

Отметим, что стартовый матч второго розыгрыша Лиги наций сборная Украины проведет 3 сентября. Соперником станет национальная команда Швейцарии.