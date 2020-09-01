Шевченко назвал лучшего игрока сборной на тренировочном сборе
Коуч отметил работу Сергея Болбата.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги минисбора команды перед стартовыми поединками Лиги наций.
"Мы постоянно проводим минисборы. Весь тренерский штаб и я поражены вашей работой, вашей отдачей. Я думаю, что будет правильно, если мы, когда собираемся, особенно на такие минисборы, будем определять лучшего игрока. Который тренируется лучше - подход, отношение", - цитирует наставника сборной пресс-служба УАФ.
"И будет правильно, если каждый из нас будет писать тройку своих лучших игроков. Поскольку первый сбор уже практически прошел, а я ввел это правило, то можно я выберу лучшего игрока на этом сборе? Я считаю, что лучшим был Сергей Болбат. За его отношение", - отметил Шевченко.
Напомним, в рамках Лиги наций украинская национальная команда 3 сентября сыграет дома со Швейцарией, а 6 сентября на выезде с Испанией.