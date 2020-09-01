Шевченко назвал лучшего игрока сборной на тренировочном сборе

Коуч отметил работу Сергея Болбата.

Шевченко назвал лучшего игрока сборной на тренировочном сборе
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги минисбора команды перед стартовыми поединками Лиги наций.

"Мы постоянно проводим минисборы. Весь тренерский штаб и я поражены вашей работой, вашей отдачей. Я думаю, что будет правильно, если мы, когда собираемся, особенно на такие минисборы, будем определять лучшего игрока. Который тренируется лучше - подход, отношение", - цитирует наставника сборной пресс-служба УАФ.

"И будет правильно, если каждый из нас будет писать тройку своих лучших игроков. Поскольку первый сбор уже практически прошел, а я ввел это правило, то можно я выберу лучшего игрока на этом сборе? Я считаю, что лучшим был Сергей Болбат. За его отношение", - отметил Шевченко.

Напомним, в рамках Лиги наций украинская национальная команда 3 сентября сыграет дома со Швейцарией, а 6 сентября на выезде с Испанией.

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