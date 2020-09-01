В "Аталанте" Малиновского обнаружена новая вспышка коронавируса. Футбол

В преддверии подготовки к старту нового сезона Серии А футболисты "Аталанты" прошли тестирование на коронавирус, по итогам которого COVID-19 обнаружили у трех игроков, сообщает Football Italia.

Имена зараженных футболистов не разглашаются. Известно лишь, что болезнь у всех игроков проходит бессимптомно.

Напомним, что за "Аталанту" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Розыгрыш нового сезона Серии А начнется 19 сентября.

Отметим, что в летнюю трансферную кампанию клуб из Бергамо совершил трансфер игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука, который является конкурентом Малиновского по позиции.