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2020-09-01
В "Аталанте" Малиновского обнаружена новая вспышка коронавируса. Футбол
COVID-19 заразились три игрока.
В преддверии подготовки к старту нового сезона Серии А футболисты "Аталанты" прошли тестирование на коронавирус, по итогам которого COVID-19 обнаружили у трех игроков, сообщает Football Italia.
Имена зараженных футболистов не разглашаются. Известно лишь, что болезнь у всех игроков проходит бессимптомно.
Напомним, что за "Аталанту" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Розыгрыш нового сезона Серии А начнется 19 сентября.
Отметим, что в летнюю трансферную кампанию клуб из Бергамо совершил трансфер игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука, который является конкурентом Малиновского по позиции.